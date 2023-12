Exprivia in crescita: offerta vincolante per Balance Spa

14:43

Exprivia ha annunciato con una nota di aver avanzato un'offerta vincolante per l'acquisizione di Balance Spa, società che opera nel settore Ict, specializzata in servizi Salesforce.

L'offerta riguarda l'acquisto dell'85% della società.



Balance ha generato nel 2022 un volume d'affari superiore agli 8 milioni di euro.



Exprivia e i soci attuali di Balance si sono impegnati a sottoscrivere un aumento di capitale per cassa, di cui la quota in carico a Exprivia sarà pari a 1,5 milioni di euro, finanziata con mezzi propri.



“Questa operazione rappresenta un ulteriore passo nella crescita del gruppo Exprivia - commenta l'a.d. e presidente Domenico Favuzzi -. L’obiettivo principale della nostra strategia di innovazione è, infatti, potenziare l’offerta fornendo soluzioni avanzate e personalizzate, in particolare nei settori finanza, industria e utilities. La sinergia tra le due aziende ci permetterà di accelerare i processi innovativi e ottimizzare le attività verso i nostri clienti, fornendo una gamma più ampia di strumenti volti a migliorare la gestione delle operazioni aziendali moderne”.