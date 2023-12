Argo e Mitur, al via la seconda call per startup

13:27

Prende il via la seconda call per startup di Argo, l’acceleratore turismo e traveltech lanciato da Cdp Venture Capital in collaborazione con il Ministero del Turismo, che ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di startup nazionali o internazionali che vogliano aprire una sede operativa in Italia, operanti nei settori del turismo e dell’ospitalità, con soluzioni innovative e tecnologiche in grado di accelerare la transizione digitale e sostenibile.

Pubblicità

Argo, si legge su Hotelmag, ha una dotazione finanziaria di 4,5 milioni di euro, di cui 3,4 stanziati dal Fondo Acceleratori di Cdp Venture Capital, per sostenere la nascita e la crescita di 30 nuove startup in un triennio, anche attraverso investimenti post-accelerazione. Sino al 3 febbraio 2024 tutte le startup early stage con soluzioni innovative nel campo del turismo possono candidarsi, e quelle selezionate potranno accedere a un investimento pre-seed a partire da 75mila euro, con la possibilità di ottenere un ulteriore contributo a fondo perduto di 25mila euro erogato dal MiTur, e a un programma di 5 mesi per accelerare la crescita sul mercato.



La prima edizione di Argo aveva accelerato 7 startup, 4 delle quali hanno già raccolto investimenti successivi, per un ticket pre-seed medio di circa 400mila euro.