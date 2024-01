Il 'turismo adattivo' in mostra a Bari

21:00

Btm Italia giunge quest’anno alla decima edizione. In programma a Bari dal 27 al 29 febbraio, la fiera ha raddoppiato lo spazio espositivo raddoppia raggiungendo i 12 mila metri quadrati e riconferma l’accordo con BuyPuglia.

Il tema 2024 è ‘Btm Play – a new adaptive code’. Un invito che celebra l'inizio dell’era del ‘turismo adattivo’. È un appello rivolto a tutti gli attori dell'industria turistica affinché non subiscano il cambiamento ma lo vivano sfruttando a proprio vantaggio anche i piccoli ostacoli .



In programma oltre 100 eventi organizzati con il supporto del comitato scientifico composto da Martha Friel, Valentina Boschetto Doorly, Giulia Eremita, Edoardo Colombo, Rodolfo Baggio, Beppe Giaccardi.



Sette le aree tematiche principali: B2b business meeting; B2c travel trade; Btm Gusto; Btm Say Yes; Btm SportnAction; Btm Start Innovation; Btm4Job.