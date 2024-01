Appalti truccati a Pozzuoli: coinvolto nell'indagine anche Giorgio Palmucci

10:47

Le indagini su presunti appalti truccati per la riqualificazione del Rione Terra a Pozzuoli hanno portato questa mattina all’esecuzione di undici misure cautelari personali. Il provvedimento, messo in atto da Polizia e Finanza, si inquadra nell’ambito di nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli, come riporta il Corriere della Sera.

Pubblicità

Fra i sottoposti a ordinanza di custodia cautelare in carcere anche Giorgio Palmucci, ex presidente di Enit e componente della commissione valutatrice delle offerte per l'aggiudicazione della concessione relativa alla riqualificazione del Rione Terra a Pozzuoli e l'imprenditore Salvatore Musella. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria notificato a Giovanni Bastianelli, all'epoca dei fatti direttore esecutivo dell'Enit.



Arrestati Nicola Oddati, all'epoca dei fatti contestati componente della direzione nazionale del Pd, già assessore del Comune di Napoli e attualmente dirigente della Regione Campania e l'ex sindaco democrat di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, già coinvolto in un'altra analoga indagine.