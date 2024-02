Quando Massa e Pompili vanno a braccetto

08:03

In qualche modo hanno provato a fare passare sotto traccia la notizia. Nessuna conferenza stampa per annunciare l’avvio della partnership, ma una semplice nota per spiegare i termini di un accordo che potrebbe fare presagire un’intesa più ampia.

Veratour e Msc hanno messo in moto l’accordo di inizio anno che sta portando nelle agenzie un prodotto nuovo, di target alto. La connessione Mix&Cruise, che lancia sul mercato un unico pacchetto con due vettori, potrebbe anticipare una tendenza. Il viaggio cambia continuamente pelle e tutte le imprese stanno cercando alternative per smarcarsi dal solito pacchetto classico.



Entrambi i personaggi coinvolti, Leonardo Massa e Stefano Pompili, sono manager di grandi ambizioni che vogliono crescere nel loro ambito. Il primo per conquistare una caratura sempre più internazionale, il secondo per mostrare che il villaggista rimane un business di primo livello. Per questo teniamo l’intesa sotto la massima attenzione…