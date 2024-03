Coraggio Mr. Spohr

08:03

Leggendo la dichiarazione del ceo di Lufthansa, mi sono domandato perché Carsten Spohr abbia omesso il nome del suo vero concorrente.

Dichiarando nei giorni scorsi "dobbiamo liberare gli italiani dal dominio di un famoso vettore low cost in Italia", ha mandato un messaggio forte senza fare il nome del vettore irlandese. Perché?



Forse non voleva dare troppa visibilità a Ryanair, ma è senza dubbio un’ipotesi sbagliata. Tutto questo è successo commentando l’imminente ingresso nell’azionariato di Ita (arriverà prima o poi?).



Spohr deve sapere che, ribaltando la situazione, Michael O’Leary non avrebbe avuto alcun problema a fare nomi e cognomi, con incluse risate e sberleffi. Ryanair ha bisogno di concorrenti capaci di alzare il livello della competizione, a volte basterebbe un po' di coraggio dialettico per migliorare l’intero comparto.