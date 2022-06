Futura Vacanze: non solo Italia nella stagione della ripresa

14:45

Quattro i nuovi villaggi nel nostro Paese, mentre una delle novità all'estero è l'inserimento delle Canarie

Futura Vacanze inaugura la stagione estiva con un prodotto Italia che si arricchisce di quattro nuovi villaggi. Si tratta del Futura Club Barone di Mare a Torre dell’Orso e del Futura Club Baia dei Turchi a Otranto in Puglia, del Futura Club La Praya di Pizzo Calabro e del Futura Club Eleamare a Acciaroli nel Cilento. Il t.o. punta anche sull’estero, con l’atteso ritorno del Mar Rosso che riapre a pieno ritmo con il Futura Club Albatros Palace a Sharm el Sheikh e il Futura Club Brayka Resort a Marsa Alam e con l’isola di Porto Santo nell’arcipelago di Madeira, con il Futura Club Vila Baleira.

Alle Canarie

“Tra le nostre novità vi è la recente apertura alle Canarie con l’inserimento in programmazione di diverse proposte a Fuerteventura - commenta il direttore commerciale trade Belinda Coccia (nella foto) -. Le strutture, tutte 4 stelle con animazione diurna e serale per gli adulti e attività di miniclub, sono concentrate a Costa Calma e Playa de Jandia, raggiungibili con un volo speciale da Bergamo”.



Il 2022 segna l’anno del ritorno ai livelli pre-Covid e a parlare sono i dati del booking. “A oggi l’andamento è molto positivo. I risultati sono allineati al 2019 sia per l’Italia sia per l’estero”. Per il prodotto Italia è ipotizzabile un pieno recupero dei volumi precedenti la pandemia, con una particolare concentrazione nell’altissima stagione e buone previsioni nei periodi di spalla. Dopo i mesi più caldi, è prevedibile invece che sarà il Mar Rosso a trainare le vendite. “La vacanza assume un valore sempre più importante, sia in termini economici sia di aspettative e di ricerca di esperienze. Adesso è ancor più importante, quindi, offrire attività articolate e autentiche”. G.G.