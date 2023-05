23:51

Non più solo intrattenimento vecchio stile, ma vacanza più strutturata, con un corollario di nuovi servizi

Obiettivo X, l’evento annuale di Ota Viaggi, è stato anche un momento per analizzare lo stato di salute dei villaggi Mare Italia. Il direttore commerciale di Ota Viaggi, Massimo Diana fa un’analisi di come è cambiata la domanda.

“Dobbiamo far fronte a una nuova tipologia di vacanza - sostiene -: una vacanza fatta non più solo di intrattenimento vecchio stile, da classico villaggio con l’animazione, ma più strutturata, con un corollario di nuovi servizi, intrattenimento attualizzato, un’enogastronomia sempre più specializzata e per i bambini non più il semplice babysitteraggio, ma un intrattenimento culturale associato a quello ludico”.

E sull’andamento prenotazioni afferma: “Buono, era quello che ci eravamo prefissati. Dopo un periodo di euforia, caratterizzato da una politica di advanced booking molto aggressiva terminata il 31 marzo, riscontriamo un rallentamento da parte dei clienti per le prenotazioni. Tuttavia - aggiunge - l’azienda ha l’altro obiettivo da dover perseguire, che è la marginalità, andata a calare negli anni pandemici”. L’aumento dei prezzi è il tema caldo. “È oggettivo, cresce il prezzo medio vita giornaliero di ogni famiglia, è impensabile ipotizzare che la vacanza non subisca lo stesso effetto. Si sta lavorando tanto su questo, ma nello stesso tempo una marginalità deve essere garantita, non può essere a discapito del riempimento”.

L’obiettivo? “Non riempire tutte le camere - sottolinea Diana -, ma piuttosto venderle col giusto prezzo al cliente finale, con la giusta marginalità aziendale”. Prendendo in esame tutti questi fattori cambia anche la durata della vacanza, come conferma Diana: “Stiamo notando già da qualche anno un decremento numerico di room night della vacanza famiglia, però c’è anche un altro fenomeno, la frammentazione della vacanza: non è più una sola concentrata in un unico periodo, ma suddivisa in due, riducendo i giorni, ma compensando con l’accorciamento del periodo medio di prenotazione”.

E sulle novità e prodotti di punta Ota afferma: “Tante le novità, non solo sul fronte dei villaggi, ma anche dei servizi, come il trasferimento, pacchetti nave e voli che già facevamo, cui si aggiunge la new entry di queste ore dei pacchetti treno con Trenitalia. Il nostro sito settimanalmente si rinnova e aumenta nella sezione extracatalogo, per fornire quanto più scaffale possibile per le vendite alle agenzie di viaggi”. <+firma>P.T.