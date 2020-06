Fiere e congressi: la Toscana riapre dal 13 giugno

13:13

Dai grandi eventi fieristici ai congressi, dagli impianti di risalita ai rifugi montani passando per cinema e spettacoli dal vivo. Coinvolge tutte queste realtà l’ordinanza di riapertura del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.

Pubblicità

Un via libera che sarà effettivo dal 13 giugno e che sarà accompagnato da una serie di linee guida, molte delle quali in comune con le altre regioni.



Le indicazioni più attese erano quelle che riguardano il settore congressuale e fieristico, per il quale la Regione ha deciso di procedere in autonomia rispetto al Governo. Le principali indicazioni riguardano il distanziamento per il quale, in caso di impossibilità a rispettare il metro, si procederà con l’installazione di barriere.