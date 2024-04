L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha tenuto l’audizione per il procedimento cautelare contro Ryanair aperto nell’ambito dell’istruttoria avviata nel 2023 sulla base delle segnalazioni di Aiav seguita da Fiavet e da altre associazioni di categoria per inibire le condotte vessatorie messe in atto dal vettore nei confronti delle agenzie di viaggi e degli altri player del mercato.

Oltre alle agenzie tradizionali, all’audizione sono intervenute le Ota, che hanno evidenziato i ripetuti tentativi messi in atto dalla compagnia per inibire l’accesso alla propria offerta, salvo la definizione di specifici accordi commerciali. Accordi che, come hanno denunciato i rappresentanti degli operatori che li hanno stipulati, si sono rivelati poco trasparenti e sempre basati sull’accesso selettivo alle tariffe, non comprensivo delle più convenienti.

Nel corso dell’audizione, Aiav, tramite il proprio legale Veronica Scaletta, ha sostenuto la richiesta delle Ota e ha ribadito la propria richiesta di far cessare questi comportamenti, anche nei confronti delle agenzie di viaggi tradizionali, chiedendo in particolare l’apertura di codici di accesso riservati alle agenzie tradizionali, la cessazione delle procedure di riconoscimento facciale per i clienti e dell’invio di comunicazioni denigratorie ai danni delle agenzie.

Fiavet-Confcommercio, promotrice della parallela causa per concorrenza sleale contro Ryanair presso il Tribunale di Milano, tramite il proprio legale Federico Lucarelli ha sottolineato il perdurare dei comportamenti di Ryanair in danno delle agenzie di viaggi.

Entrambe le associazioni hanno evidenziato la necessità e l’urgenza della adozione da parte dell’Autorità di un provvedimento cautelare per far cessare immediatamente il blocco effettuato dal vettore delle prenotazioni intermediate dagli agenti di viaggi.

A breve l’Autorità garante si dovrà pronunciare sull’adozione o meno di un provvedimento cautelare urgente.

Fulvio Avataneo, presidente Aiav, ha dichiarato: “Ringrazio il contributo fondamentale di Veronica Scaletta per conto di Aiav e Federico Lucarelli, per conto di Fiavet: l’adozione del provvedimento cautelare contro Ryanair rappresenterebbe un enorme passo avanti per le agenzie, che potrebbero così avere la libertà di prenotare i voli sul sito di Ryanair direttamente per conto dei propri clienti, evitando tutti gli ostacoli che la compagnia ha posto sino ad oggi al loro lavoro”.

“Abbiamo partecipato all’udienza perché volevamo rimarcare all’Autorità la necessità indifferibile di un provvedimento cautelare per garantire da subito il ripristino del diritto delle agenzie di viaggi a intermediare la vendita della biglietteria di Ryanair, essendo le agenzie impossibilitate ad acquistare biglietteria della compagnia per i propri clienti, con conseguenze gravi sull’andamento della prossima stagione turistica estiva. Era una presenza necessaria e doverosa. Confidiamo che l’Autorità possa decidere adottando gli opportuni provvedimenti del tutto fondati” ha aggiunto il presidente di Fiavet-Confcommercio Giuseppe Ciminnisi.