Maison Pariente punta a un’espansione nella Penisola

Sardegna, Puglia, Costiera Amalfitana. Sono queste le destinazioni per un possibile sviluppo italiano di Maison Pariente, il brand di hotellerie francese gestito da Leslie Kouhana e Kimberley Cohen, figlie di Patrick Pariente, fondatore del marchio di moda Naf Naf.

Il brand, che compie 5 anni, per ora si è concentrato sulla Francia, ma sta valutando di uscire dai suoi confini storici e uno degli obiettivi potrebbe essere lo sbarco in Italia, su una destinazione leisure fra le isole e il Sud Italia.

Intervistate dal Sole 24 Ore, Kouhana e Cohen raccontano la loro filosofia di ospitalità. “L’importante per noi - dicono - è mantenere lo spirito della compagnia. Non puntiamo a uno sviluppo troppo veloce, ma vogliamo scegliere e procedere con calma”.

Il brand ha al momento 4 hotel di lusso: Le Coucou di Méribel, Lou Pineta Saint Tropez e Crillon Le Brave in Provenza a cui da settembre scorso si è affiancato il primo albergo cittadino, Le Grand Mazarin a Parigi, nel Marais. Un hotel molto atteso che non ha deluso le aspettative soprattutto in termini di soluzioni di design e arredo: la proprietà ha voluto raccontare la quintessenza della Francia, affidando i lavori a Martin Brudnizki, fondatore dello studio MBDS Design di Londra e utilizzando per gli interni le produzioni di alcune delle più grandi case artigiane della Francia, in particolare quelle contrassegnate come Entreprise du Patrimoine Vivant.

Ora lo sguardo si sposta verso la crescita internazionale, che, oltre all’Italia, sta guardando anche alla Spagna. “Del nostro brand fanno parte hotel per i quali la destinazione è fondamentale - dicono -. Per questo, nella nostra ricerca per le nuove aperture, è importante vagliare le opportunità per capire come mantenere la nostra filosofia”.