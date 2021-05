‘Dialoghi sul Turismo’, al via il 18 maggio il ciclo di incontri online di Isnart: TTG media partner

09:19

Come si pianifica l’offerta turistica dopo un anno così difficile? Per rispondere a questa domanda Isnart lancia ‘Dialoghi sul Turismo’, un ciclo di incontri in diretta streaming, di cui TTG Italia sarà media partner insieme a La Presse.

Pubblicità

Il primo appuntamento, dal titolo‘Turismo e Transizione Digitale’, è fissato per martedì 18 maggio.



Gli eventi di ‘Dialoghi sul turismo’ avranno l’obiettivo di individuare, insieme ai principali player del comparto, nuovi percorsi di ripresa e di sviluppo per il settore, fortemente colpito dalla pandemia Covid-19.