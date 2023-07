La costa italiana e la sostenibilità, Convertini torna su Rai1 con 'Azzurro...Storie di mare'

16:24

Al via da domenica 30 luglio la terza stagione di 'Azzurro...Storie di mare', il format ideato e condotto da Beppe Convertini, in collaborazione con il Cnr, prodotto dalla Zeus Group con la regia di Daniele Carminati.

Il programma torna su Rai1 alle 9.40 con 7 nuove puntate settimanali, per raccontare le bellezze e le eccellenze della costa italiana.



Salpando da Ponza e navigando lungo le coste del Lazio, Campania, Liguria, Puglia, Toscana e Calabria, protagonisti sono i territori e le testimonianze di chi vive il mondo acquatico e lo difende da ogni forma di inquinamento.



Non mancheranno ospiti vip e nomi legati al turismo, alla cultura e allo spettacolo, come Bruno Vespa, Marisa Laurito, Giuseppe Zeno, Maurizio Casagrande, Franco Ricciardi e Karima.



La trasmissione mostrerà le bellezze dei luoghi, del mare e i piaceri che offre, dalla cucina allo sport passando per le tradizioni locali. P.T.