A Palma la riunione dei ministri del Turismo Ue: sostenibilità al centro

10:45

La sostenibilità sarà al centro della riunione informale dei ministri del Turismo dell’Unione Europea, che si terrà oggi e domani, 31 ottobre, a Palma di Maiorca. All’assemblea parteciperà anche la titolare del Mitur Daniela Santanchè (nella foto).

Con i suoi omologhi degli altri Paesi dell’Ue, il ministro si confronterà sulla sostenibilità nei suoi vari aspetti, in particolare alla sua dimensione sociale, chiave per un turismo di qualità e accessibile, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).