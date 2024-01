16:24

Destination Florence Convention & Visitors Bureau diventa fondazione con l’obiettivo di aumentare il potere attrattivo della destinazione nei confronti del turismo di qualità. È questa la decisione presa dall’assemblea dei soci.

Pubblicità

“Partendo dall’esperienza positiva di Convention Bureau abbiamo voluto potenziare gli strumenti a nostra disposizione, attraverso la nascita di un soggetto che potesse mettere insieme pubblico e privato, per giocare un ruolo chiave nella grande partita del turismo in città - ha spiegato il presidente di Destination Florence Convention & Visitors Bureau, Jacopo Vicini -. Ci sarà un aumento sensibile degli investimenti pubblici, sia da parte del Comune sia della Città Metropolitana e confido che il loro esempio sarà seguito dalla Camera di Commercio e che il numero dei soci sia destinato ad aumentare, per poter strutturare azioni a lungo termine, necessarie per attrarre un turismo sostenibile e di qualità”.



I soci della nuova Fondazione saranno il Comune di Firenze, la Città Metropolitana (Soci Fondatori) e Firenze Fiera (Partner), oltre a soci onorari, soci promotori, soci sostenitori e soci ordinari. Per quanto riguarda gli organi sociali è prevista l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione di 5 membri (tre nominati dai soci fondatori, uno dai partner e uno dai promotori), il presidente (nominato dal Comune di Firenze) ed il Comitato di Indirizzo rappresentativo dei soci e composto da 21 membri.