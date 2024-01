IEG, il Cda approva il Piano strategico 2023-2028

19:30

Il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A. ha approvato il Piano strategico 2023-2028, che modifica e supera gli obiettivi del Piano Strategico 2022-2027.

Pubblicità

Il nuovo piano conferma la bontà dell’indirizzo strategico precedentemente definito, arricchendosi di nuove direttrici di sviluppo che hanno come obiettivo l’accelerazione della crescita organica attraverso un importante piano di investimenti necessario per consolidare il ruolo di IEG nel panorama fieristico

nazionale ed internazionale, ponendo le basi per un’ulteriore crescita per linee esterne.



“Forti dei risultati conseguiti nel 2023 che hanno superato gli obiettivi previsti dal Piano 2022-2027, presentiamo oggi un Piano Strategico con obiettivi ancora più ambiziosi che prevede una crescita robusta in Italia e lo sviluppo internazionale, anche attraverso il consolidamento delle piattaforme esistenti - spiega Corrado Peraboni, ceo di IEG -. Il nostro Piano si inserisce in uno scenario favorevole per il mercato fieristico che, dopo le incertezze legate alla pandemia, ha ripreso a crescere a tassi più sostenuti del assato grazie ad una rinnovata volontà di aggregazione e condivisione. In tale contesto riaffermiamo l’unicità del nostro modello di business quale #community catalyst & creator con l’obiettivo di posizionarci tra i top player internazionali nell’organizzazione di eventi, superando i 300 milioni di euro di ricavi e con una continua e sostenibile generazione di valore”.



Pilastri su cui si fonda il piano sono: crescita del portafoglio; consolidamento dell'espansione internazionale; creazione di valore.