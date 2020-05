Forte Village vara il protocollo ‘Covid Sustainable Protection’

16:23

Offrire un ambiente sicuro e sanificato, senza eccessive limitazioni. Questo l’obiettivo del protocollo messo a punto dal Forte Village per affrontare la stagione turistica 2020.

Il resort ha messo a punto il programma ‘Covid Sustainable Protection’, un progetto che, attraverso l’applicazione dei protocolli più avanzati in materia di Covid-19, ha l’obiettivo di offrire agli ospiti una vacanza serena.



Le misure

Oltre alle misure adottate in linea con le direttive Oms e del documento ‘Accoglienza sicura’ redatto da Confindutria Alberghi, Assohotel e Federalberghi, il protocollo (validato da un comitato medico-scientifico composto da esperti multidisciplinari delle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università di Padova, Roma Tor Vergata e Cagliari, che ne ha certificato ogni singolo dettaglio) prevede misure di prevenzione dall'arrivo in aeroporto, durante il transfer verso la struttura, fino all’accesso al resort. In questa fase sono previsti test (tampone molecolare Real-Time PCR e test IgM/IgG anticorpale rapido) per gli ospiti e per il personale.



In resort

All’arrivo in resort degli ospiti, tutti i controlli verranno effettuati in un’area protetta del resort, dotata di tutti i comfort e distaccata dal resto della struttura.



Il presidio medico che effettuerà i test prevede un team di specialisti che utilizzeranno apparecchiature all’avanguardia in grado di garantire un'elevatissima specificità dei risultati, in tempi estremamente rapidi.



La lounge di attesa, in cui verrà preventivamente garantito il distanziamento sociale, avrà come dotazione per tutti gli ospiti: gel igienizzante per le mani; mascherine viso; guanti monouso in nitrile per evitare possibile reazione anafilattica nei soggetti allergici al lattici; leaflet informativo sulle procedure anti COVID-19 del resort. Tutti i bagagli saranno sanificati prima dell’ingresso al resort.



Durante il soggiorno, precisa una nota del resort, “i test previsti dal protocollo, l'estensione del resort (50 ettari di proprietà), il numero e gli spazi delle infrastrutture ludico-sportive permetteranno agli ospiti di vivere la vacanza senza limitazioni che ne possano stravolgere lo spirito e la libertà, con cui potersi dedicare a tutte le attività proposte”.