Confindustria Alberghi: “Franceschini sta andando nella direzione giusta”

14:21

“Franceschini ha tracciato un quadro chiaro dello stato del settore ed ha individuato una serie di misure efficaci e necessarie per il rilancio”. Confindustria Alberghi guarda con favore alle dichiarazioni del ministro a proposito dei passi concreti da compiere per aiutare il comparto a ripartire dopo il dramma della pandemia.

Il riferimento di Confindustria Alberghi è soprattutto agli sgravi contributivi per i lavoratori degli alberghi che rientrano in servizio dalla Cig. Una mossa, spiega la nota dell’associazione, “di grandissima rilevanza e che può costituire davvero una spinta alla ripresa dell’attività per molti operatori che oggi, schiacciati tra l’aumento dei costi e una domanda troppo debole, non sono nelle condizioni di poter riaprire le loro imprese”.



"Il tempo stringe"

Una misura che la stessa Confindustria Alberghi aveva proposto nelle scorse settimane per dare una spinta alla ripartenza e favorire il ritorno in servizio e alla retribuzione piena per i lavoratori del settore.



Ora, però, il tempo stringe: “Dobbiamo fare presto – avvisa l’associazione -. Si è aperta una finestra, quella della stagione estiva, e bisogna poterne cogliere le possibilità ora”.