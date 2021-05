Talea Collection pronta alla ripartenza: le date e le esperienze

08:47

Riparte la stagione pugliese di Talea Collection, gruppo luxury della regione, che di recente ha inaugurato il boutique hotel La Peschiera. Il gruppo la prossima settimana riaprirà l’Hotel Cala Ponte di Polignano e la Masseria Il Melograno di Monopoli, mentre la prima settimana di giugno sarà la volta del Lido Tamerici Beach Club e la T Beach a Capitolo.

“Siamo felici di entrare nel vivo della stagione 2021 – sottolinea Andrea Sabato, general manager di Talea Collection –. Vogliamo dare un importante segnale di fiducia verso i nostri ospiti e verso il mercato, dopo un periodo così difficile per tutti.”



Aperture e attività

Sono state fissate le date della ripartenza: venerdì 28 maggio dell’Hotel Cala Ponte a Polignano e sabato 29 maggio della Masseria Il Melograno a Monopoli, mentre sabato 5 giugno apriranno il Lido Tamerici Beach Club e la T Beach a Capitolo.



Nei vari hotel del gruppo, la Dmc Talea Collection organizza inoltre esperienze uniche per gli ospiti per far vivere la Puglia più autentica: laboratori dedicati alla cucina pugliese; corsi per scoprire i segreti dell'artigianato locale; laboratori per imparare a conoscere le diverse tipologie di uva da tavola presenti in Puglia.

Tra i percorsi sensoriali proposti: l'Uva Tasting, il percorso dell'oleologo, i corsi di ceramica pugliese.