B&B Hotels cresce in Toscana, new entry ad Arezzo

21:00

Una nuova struttura si aggiunge al portfolio italiano di B&B Hotels. La new entry è il B&B Hotel Arezzo, ex AC Hotel Arezzo by Marriott, a pochi minuti dal centro città e dalla Fiera di Arezzo e vicino anche alla stazione.

Una novità che porta a sette le strutture presenti in Toscana, come spiega Valerio Duchini, presidente e a.d. di B&B Hotels Italia. “Un nuova sfida - aggiunge - che ci traghetta verso un’idea di ospitalità ancora più completa. Il B&B Hotel Arezzo, infatti, dispone di una palestra e un ristorante per gli ospiti, che potranno così vivere un’esperienza di viaggio a 360° dove alla scoperta del territorio si unisce il relax e la degustazione della cucina tipica toscana”.



Oltre al centro fitness aperto 24 ore su 24 e al ristorante che serve prima colazione e cena, la struttura offre tutti i servizi smart che caratterizzano l’ospitalità della catena, tra cui connessione wi-fi a 200 Mb/s illimitata e gratuita, climatizzazione autoregolabile, minibar e cassaforte elettronica, Smart TV 43" con Chromecast integrata e parcheggio gratuito. Due le sale riunioni fino a 50 posti, modulabili e attrezzate.