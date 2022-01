B&B Hotels: il Pomezia Roma new entry nel portfolio

16:42

Arrivano a quota 7 le strutture targate B&B Hotels nel Lazio. La catena internazionale ha infatti annunciato l’apertura del B&B Hotel Pomezia Roma, nei pressi del centro della cittadine e a pochi minuti di distanza dalle attrazioni di Cinecittà World e il parco Zoomarine.

L’albergo dispone di 75 di varia tipologia tra cui anche un appartamento long stay. “Siamo orgogliosi di annunciare questa seconda nuova apertura del 2022, che si aggiunge all’apertura del B&B Hotel Arezzo. Inaugurare un nuovo hotel i primi giorni dell’anno rappresenta per noi un traguardo davvero importante perché ci proietta verso una serie di nuove stimolanti sfide con cui desideriamo affrontare l’anno”, dichiara Valerio Duchini, ceo e presidente di B&B Hotels Italia.



Anche per la nuova struttura vengono garantiti i servizi smart come la connessione wi fi 200 mb/s illimitata e lo smart tv da 43 pollici con i canali Sky gratuiti.