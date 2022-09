Roma dichiara guerra agli affitti illegali: 15mila annunci online a rischio

08:46

Niente annunci online per chi non ha regolarmente denunciato la propria attività di affitti turistici e ottenuto il codice identificatvo univoco. Questo l'obiettivo dell'accordo che sarà siglato dall'assessore al Turismo di Roma Alessandro Onorato e Airbnb.

L'iniziativa, come riporta il messaggero.it, vuole colpire le locazioni abusive facendo leva sul principale canale per procacciarsi clienti: gli affitti online.



Dopo l'avvio dell'accordo, riporta il sito web del quotidiano capitolino, potrebbero scomparire da Airbnb 15mila annunci sulla città di Roma a fronte dei 30mila attualmente presenti. Ovviamente, fatta salva l'eventualità che gli host si mettano in regola.



L'obiettivo finale per l'amministrazione di Roma è arrivare a fare in modo che solo le strutture ricettive autorizzate possano accedere ai servizi di Airbnb.