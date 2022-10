Viva Wyndham, sorpresa dominicana: il 2022 meglio dell’anno pre-pandemico

di Gaia Guarino

Viva Wyndham Resorts spegne 35 candeline e torna a TTG Travel Experience per celebrare gli ottimi risultati del 2022. Una solidità economico-finanziaria che si riflette nella fiducia che numerosi t.o. continuano ad accordare alla catena alberghiera e nelle cifre registrate negli ultimi mesi. A sorprendere sono le strutture della Repubblica Dominicana, Paese di primario interesse per l’azienda. È qui, nello specifico a Bayahibe, che Viva Wyndham Dominicus Beach e Viva Wyndham Dominicus Palace sono andati oltre il 92% di occupazione tra gennaio e agosto del 2022. A dominare tra i mercati europei sono l’Italia, la Francia e la Germania; tra i bacini emergenti figurano invece Uk e Colombia. Positivi anche i dati di Samaná per Viva Wyndham V Samaná, l’adults only che nei primi 8 mesi dell’anno, con una media di riempimento all’85%, in alcuni periodi ha addirittura oltrepassato i numeri del 2019.

“Questo resort - spiega Dominique Colussi, Vp of development Viva Resorts - era stato per noi una scommessa. Il prodotto, che rappresenta il top della nostra gamma, è piaciuto moltissimo e a novembre inaugureremo altre 78 sistemazioni”.



I traguardi di Viva Wyndham Resorts trovano conferma nelle eccellenti performance della destinazione. Infatti, come conclude Ettore Colussi, presidente Viva Resorts, “contando gli arrivi di gennaio-agosto 2022 la Repubblica Dominicana ha superato il 2019 (4,9 milioni di visitatori contro i 4,6 milioni del pre-pandemia). Segno che questa meta non passa di moda e, al contrario, crea repetear”.