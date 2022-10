Belstay Hotels lancia il suo brand su 4 strutture

10:55

Belstay Hotels ha inaugurato ufficialmente il proprio brand con una serata a base di moda, musica e intrattenimento presso il Belstay di Assago, alle porte di Milano.

Un progetto che a oggi include quattro strutture (due a Milano, una a Roma e una a Venezia-Mestre) e che era partito con un chiaro obiettivo, ossia quello di riportare in auge degli hotel ormai ‘stanchi’.



“Era una sfida - commenta Roberto Di Tullio, a.d. di Belstay Hotels -. Ce l’abbiamo fatta grazie ai nostri partner che hanno contribuito a questa ricostruzione, e crediamo nei partner del futuro per superare le attese dei prossimi anni”.



In pochi mesi Belstay Hotels ha messo su una squadra molto forte, professionisti che, come ha sottolineato Di Tullio, hanno indossato la maglia Belstay dando il massimo per la riuscita del progetto. “Dal prossimo mese – conclude – visto che uno dei punti focali di Belstay è la ristorazione, lanceremo il ristorante Seguimi guidato dallo chef stellato Andrea Ribaldone”. G. G.