B&B Hotels, cambio ai vertici e nuova espansione negli States

B&B Hotels sbarca nell’America S&B (Stripes&Bars): gli Stati Uniti. Con la nomina di Liliana Comitini a president & ceo di B&B Hotels Italia, l’uscente Valerio Duchini va a guidare oltreoceano l’espansione della catena alberghiera con un obiettivo ambizioso: aprire più di 400 hotel sotto il marchio B&B entro il 2033, investendo ben 4 miliardi di euro in real estate.

“Stavamo guardando al mercato americano già da un anno - spiega Valerio Duchini (nella foto con Comitini) - finché lo scorso maggio, in accordo con la nostra finanziaria Goldman Sachs e dopo aver rilevato un buco di mercato nella fascia di posizionamento mid-upper, abbiamo deciso per il grande passo. Alla mia nomina, avvenuta in settembre, ha rapidamente fatto seguito la formazione del nuovo team e ora siamo pronti a esportare il nostro smart business model nei due Stati economicamente più vivaci: Florida e Texas, ma non ci poniamo limiti né confini”.



Continua la crescita italiana

L’attività sul mercato italiano, che oggi conta 60 strutture, non sarà da meno: il numero degli hotel crescerà a 150 entro il 2030, rafforzando al contempo la presenza in Slovenia e Ungheria. “Alla prima apertura 2023 a Diano Marina - dichiara Comitini - seguiranno nei prossimi mesi nuovi annunci, focalizzandosi in particolare su Sardegna, Sicilia e Sud Italia, con hotel sia business che leisure e non solo nelle grandi città”.



Alberto Caspani