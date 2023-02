14:19

Anche Ihg festeggia la netta ripresa di domanda per il settore leisure. I profitti di InterContinental Hotels Group nella seconda metà dell'esercizio 2022 hanno raggiunto e addirittura superato i livelli del 2019. A fine bilancio il gruppo ha realizzato un utile operativo di 628 milioni di dollari che rappresenta, come riporta ttgmedia.com, un incremento del 27% rispetto all'anno precedente.

Per i prossimi mesi l'amministratore delegato Keith Barr prevede una forte domanda leisure in diversi mercati, con un ritorno del turismo dalla Cina.



Ihg ha attualmente in cantiere 1.800 hotel, che porteranno a una crescita del 30%.