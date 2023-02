di Amina D'Addario

08:11

Th Resorts prima catena italiana a installare Alexa Smart Properties for Hospitality, nuovo servizio di Amazon dedicato alle strutture ricettive. Dopo il lancio in Francia e nel Regno Unito, la tecnologia è sperimentata da circa un mese al Th Roma Carpegna Palace Hotel e presto sarà estesa ad altre strutture del gruppo.



“Con questo nuovo servizio - ha spiegato il country manager di Amazon Alexa, Gianmaria Visconti - Alexa esce dalle mura domestiche ed entra in hotel, diventando un vero e proprio concierge virtuale utilizzato dai clienti per ottenere informazioni, segnalare un problema o richiedere un servizio. Grazie invece alle funzioni specifiche che possono essere sviluppate insieme all’albergo, diventa un membro aggiunto dello staff, che dà una mano anche nella gestione della struttura”.



I primi riscontri

“In un mese di presenza - ha raccontato Giorgio Palmucci, executive vice president Th Resorts - siamo arrivati a oltre 13 mila interazioni, constatando che i clienti hanno trovato qualcuno che gli rende più piacevole la ricerca di informazioni. Dal punto di vista dello staff, è invece aumentata l’efficienza del servizio di housekeeping”.



L'esperienza Usa

A livello globale, Alexa for Hospitality è attiva anche negli Stati Uniti, dove il dispositivo è entrato di recente nel resort Disney di Orlando, arrivando a livelli di personalizzazione interessanti. I dispositivi hanno le orecchie da Topolino e si attivano con la frase ‘Hey Disney’”.