De Beni riconfermato presidente di Federalberghi Garda Veneto

13:18

Ivan De Beni (nella foto) è stato riconfermato presidente di Federalberghi Garda Veneto. Inizia così il suo secondo mandato nell’associazione di categoria del comparto turistico della sponda veronese del Lago di Garda ed entroterra.

Pubblicità

L’associazione inoltre, come riporta Hotelmag, tocca la quota dei 400 soci per la prima volta nella sua storia.



“In questo quadriennio molte cose sono cambiate – ha affermato De Beni -. Abbiamo puntato a diventare non una semplice associazione di rappresentanza, bensì un incubatore di opportunità per tutti gli operatori e stakeholder della Dmo Lago di Garda Veneto, un tavolo di confronto per nuove iniziative, un punto di riferimento a tutela di tutte le imprese turistiche ricettive e dell’ambiente, uno strumento di comunicazione e identità, anche per i residenti”.



L’impegno di Federalberghi Garda Veneto si è sviluppato di molte direzioni: dall’aumento della rosa di servizi ai soci all’istituzione del nuovo Sportello Consulenza e alla nuova e strutturata proposta per la formazione del personale.



“Oggi siamo chiamati ad affrontare nuove sfide – ha aggiunto De Beni -, legate non solo alla ricerca di personale, per rispondere alla quale stiamo lavorando a nuovi progetti, ma anche all’ambiente lacuale e alla sua salvaguardia. Siamo aperti a partecipare attivamente a collaborazioni e a lavorare in con enti e istituzioni, nella condivisione con le nostre sezioni locali. Ci prefiggiamo di essere sempre più i paladini del territorio”.