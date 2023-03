IHG, focus sulla Cina: ecco le nuove aperture nel Paese

09:50

“Il recente boom dei viaggi per il Capodanno cinese ha gettato solide basi per la ripresa dell’outgoing cinese, ma anche per la riapertura all’incoming. Riteniamo che il mercato cinese sia pronto per una forte crescita”. Così Daniel Aylmer, amministratore delegato di IHG Greater China, anticipa l’intenzione del colosso alberghiero di crescere ulteriormente nel Paese.

La compagnia, spiega TopHotelNews, allo stato attuale ha oltre mille hotel operativi o in pipeline sotto 12 marchi e nel prossimo futuro il gruppo arriverà a presidiare più di 200 città cinesi.



Le new entry

Sul fronte dei brand Luxury & Lifestyle il secondo hotel del marchio Regent, Regent Shanghai in The Bund, aprirà nella seconda metà di quest'anno. Il marchio di punta del gruppo, InterContinental Hotels & Resorts, concentrerà invece la sua espansione sulle destinazioni turistiche vicine alle aree a più alto sviluppo economico. A questo proposito l'InterContinental Shanghai Harbour City è stato recentemente ristrutturato e l'InterContinental Shenzhen WECC è sulla buona strada per l'apertura entro la fine dell'anno.



Il settore dei boutique hotel è un altro focus per il gruppo, con la crescita di marchi come Kimpton Hotels & Restaurants. Il marchio ha recentemente fatto il suo debutto in Cina con un'apertura a Suzhou e Shanghai Kimpton Qiantan sarà inaugurato nella seconda metà del 2023.

In forte espansione anche il brand Indigo; tra le più recenti new entry l’Indigo Guangzhou Haixinsha, che aprirà quest'estate.