Relais & Châteaux più green: presentato il primo Sustainability Report

15:31

Relais & Châteaux, che oggi conta 580 dimore nel mondo, è fortemente centrato sulla qualità e sulla sostenibilità. Non è un caso se tra gli obiettivi che l’azienda si pone per il futuro, parallelamente alla volontà di affermarsi come employer brand e di garantire un’accoglienza tailor made utilizzando i customer data, vi sia lo sviluppo sostenibile.

Pubblicità

“Nel 2022 Relais & Châteaux ha presentato il primo Sustainability Report”, spiega Danilo Guerrini, delegato Italia Relais & Châteaux. “Occorre darsi un metodo, vedere cosa si è fatto e darsi degli orizzonti per capire dove si vuole arrivare. I viaggiatori prestano maggiore attenzione a questo tema, e i giovanissimi - sempre più consapevoli - indirizzano e influenzano anche le scelte delle famiglie”.



Il rapporto di sostenibilità si dimostra, dunque, la base di partenza fondamentale per valutare e pianificare i traguardi e gli investimenti, identificando le priorità. “Per il 2023 – conclude Guerrini – come discusso durante il Congresso Internazionale a Venezia, i nostri progetti prevedono come urgenza l’eliminazione della plastica. Inoltre, quest’anno la campagna annuale di Relais & Châteaux per la Giornata Mondiale degli Oceani sarà dedicata a sfatare il mito della stagionalità del pesce”. G. G.