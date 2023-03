Wyndham porta il brand Dolce in Italia: il debutto a Malpensa

14:46

Il marchio Dolce by Wyndham arriva in Italia. Wyndham Hotels & Resorts ha infatti deciso di sbarcare con il brand a Milano Malpensa, nel comune di Somma Lombardo. La proprietà si trova a 8 chilometri dall’aeroporto, e diventa una soluzione in più per chi viaggia dallo scalo.

L’hotel avrà 207 camere e suite in una struttura contemporanea, e metterà a disposizione un ristorante mediterraneo, una caffetteria e strutture per conferenze di prim'ordine con cinque sale conferenze completamente attrezzate per un massimo di 400 persone.



“Dolce by Wyndham Milan Malpensa sostiene il nostro impegno nel portare più alloggi nelle destinazioni che interessano i viaggiatori. Vediamo un forte potenziale di crescita per il marchio in Italia, in quanto soddisfa le esigenze sia dei viaggiatori d'affari che leisure che cercano un ambiente di alto livello e stimolante per il loro soggiorno” dice Vassilis Themelidis, regional director South & East Europe di Wyndham Hotels & Resorts.



L'apertura di Dolce by Wyndham Malpensa si basa sulla lunga collaborazione in franchising di Wyndham Hotels & Resorts con la società di gestione alberghiera greca Zeus International Hotels & Resorts, che attualmente copre 9 hotel in tre paesi.