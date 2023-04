Sbarca in Italia il brand Delta by Marriott: il debutto a Giardini Naxos

09:03

Marriott continua la campagna italiana portando nella Penisola un nuovo brand, che sceglie la Sicilia come palcoscenico per la sua prima: a Giardini Naxos debutta infatti il Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos.

Il brand Delta si caratterizza per essere uno dei marchi premium del gigante alberghiero, una collezione internazionale di hotel uniti dalla comune filosofia di Simple Made Perfect, semplicità resa perfetta. Sotto le sue insegne si è posizionato in Sicilia l’RG Naxos Hotel di Giardini Naxos che ha effettuato un percorso di riconversione degli spazi e dell’offerta che hanno portato a efficienza, linearità, naturalezza, essenzialità per una sobria eleganza che caratterizzano la rinnovata proposta al pubblico.



Collocato sulla spiaggia di Giardini Naxos e a poca distanza da Taormina e dall’Etna, l’hotel dal design mediterraneo dispone di 296 camere (di cui 28 suite), 11 meeting room, una grande piscina a sfioro e una spiaggia privata, un giardino mediterraneo, due ristoranti con vista sul mare - La Sciara (gourmet) e Panarea nonché di una palestra e di una spa.



L’adesione al circuito Delta by Mariott, che ha richiesto un ripensamento del concept dell’hotel, passa infatti attraverso una ristrutturazione degli spazi - a partire dalla lobby, dai bar, dalle aree comuni, dalla zona piscina – così come dei servizi, e ridefinisce il concetto di vacanza in Sicilia offrendo all’ospite un’esperienza di totale relax, unica e personalizzata anche grazie alla presenza di un team qualificato che offre alla clientela servizi su misura, privilegiando sempre e comunque ‘la qualità rispetto alla quantità’.



“Riapriamo per la stagione 2023 fieri del risultato raggiunto, con l’ingresso nel brand Delta Hotels by Marriott. Al centro, sempre i nostri ospiti e l’attenzione massima alla creazione di una experience a 360 gradi, che coinvolga anche la conoscenza del territorio siciliano. La vocazione a un’ospitalità sincera e calorosa è il nostro personale fiore all’occhiello ed è il valore aggiunto di questa realtà” ha dichiarato Patrizia Candela, general manager dell’hotel.