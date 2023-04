Hotel: arriva Smartpaying, la piattaforma per pagare camere e servizi aggiuntivi

13:58

Un sistema di pagamento più rapido e snello, che consenta anche agli hotel di proporre servizi aggiuntivi alla clientela. Nasce con questo obiettivo Smarpaying, la piattaforma che si rivolge espressamente al mondo alberghiero, creata dalla società trentina Smartpricing.

Pubblicità

L'applicazione si propone di agevolare non solo il pagamento ma anche le pratiche di accoglienza e registrazione, per eliminare attese da parte degli ospiti.



Smartpaying, come si legge in una nota dell'azienda stessa, offre un sistema di pagamento che sfrutta l'utilizzo di un qr code; il cliente, grazie all'applicazione, può pagare nel momento che ritiene più opportuno, anche in camera durante il soggiorno, liberando lo staff dalla gestione delle transazioni.



"Smartpaying - si legge nella nota - è disponibile attraverso due piani. Nel piano free, ogni albergatore dispone di tutte le funzionalità collegate alla gestione dei pagamenti digitali, senza alcun canone mensile, ma con una commissione su ogni transazione. Il servizio permette di inviare il link per il pagamento manualmente oppure in automatico via email, sms o Whatsapp. Nel piano premium, la tariffa è mensile e gli albergatori possono usufruire di una pagina dedicata, che permette di adattare ancor di più il soggiorno degli ospiti offrendo servizi o attività extra".



Nella pagina personalizzata, le strutture possono mostrare servizi e collaborazioni con partner esterni del territorio, ampliando così l'offerta. I clienti potranno così, ad esempio, acquistare biglietti per eventi o visite guidate, noleggiare bici, prenotare attrazioni o acquistare prodotti tipici, ma anche organizzare un checkout ritardato.



Attualmente l'applicazione conta oltre 100 attività che hanno aderito al servizio e registra una crescita del 50% per le attività aggiuntive proposte. L'obiettivo è di arrivare a 900 strutture per la fine dell'anno.