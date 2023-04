Grand Hotel Gardone: trattativa alle fasi finali. Diventerà un 5 stelle

16:25

La trattativa di vendita per il Grand hotel Gardone di Gardone Riviera sarebbe alle battute finali. Come riporta il Giornale di Brescia infatti, la riapertura potrebbe avvenire già in giugno e ci sarebbe in programma anche un piano di restyling per la trasformazione in albergo da 4 a 5 stelle.

L’attuale proprietà rappresentata da Orietta Mizzaro Papini e dal fratello Federico e gli acquirenti hanno reso noto, tramite un comunicato congiunto, “di essere nella fase finale delle trattative in esclusiva per l’acquisto da parte di Apex Alliance/Paval Holding dell’intero pacchetto azionario della Grand Hotel Srl, società proprietaria dello storico albergo Grand Hotel Gardone”.



L’albergo, fondato nel 1884 da Luigi Wimmer, passerebbe così nelle mani di Apex Alliance, società di management alberghiero con base in Lituania. Paval Holding è invece la società sviluppata dai fratelli rumeni Adrian e Dragos Paval. Sul valore della compravendita ancora non ci sono informazioni precise.

L’acquisto dell’hotel comporterebbe ricadute positive per Gardone, visto che il quattro stelle garantisce ogni anno al paese dalle 45mila alle 50mila presenze.



E la nuova proprietà prevederebbe di riaprire l’albergo “nel mese di giugno e completare la stagione 2023”. All’apertura stagionale prevista farebbero poi seguito “importanti lavori di restyling della struttura per consentire all’albergo di posizionarsi nel mercato dei 5 stelle lusso”.