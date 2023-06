Il Gruppo Baja Hotels sponsor della digital edition di TTG Magazine

15:34

Il Gruppo Baja Hotels si prepara alla stagione estiva in Sardegna puntando sull’ultima novità, l’Is Arenas Resort (nella foto), struttura 5 stelle a Narbolia.

Il Gruppo, di cui fanno parte anche Sardinia 360 e Gastaldi Holidays, è lo sponsor della digital edition del prossimo numero di TTG Magazine, online da lunedì 5 giugno.

Is Arenas è “un prodotto unico – spiega l’a.d e managing director di Bhtm-Gastaldi Holidays, Luca Battifora -, inserito in una pineta straordinaria, con una spiaggia lunga sei chilometri dove, anche ad agosto, ci saranno praticamente solo i nostri clienti. Inoltre, nelle vicinanze si trova uno dei più prestigiosi campi da golf europei”.



Il resort va ad aggiungersi al portfolio delle strutture sarde gestite in esclusiva dal brand e contribuisce a lanciare una stagione che, stando ai dati attuali, è cominciata con il piede giusto, specie sul fronte delle prenotazioni dall’estero.



“Per quanto riguarda i mercati esteri - conferma Battifora -, le prenotazioni sono partite bene e con largo anticipo; da marzo anche il mercato Italia ha iniziato a crescere. A oggi registriamo una buona performance di incremento rispetto al 2022, superiore al budget preventivato”.