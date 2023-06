Garibaldi Hotels affida la direzione commerciale a Luigi Tilotta

13:58

Luigi Tilotta è il nuovo direttore commerciale di Garibaldi Hotels. Quarantasei anni, laurea in Giurisprudenza con indirizzo internazionale all'Università Cattolica di Milano, Tilotta dopo diverse esperienze nel settore legale è approdato al turismo nella squadra di Master Group tour operator.

"L’esperienza nel t.o. - si legge nella nota di Garibaldi Hotels - lo porta, nell’arco di 14 anni, a misurarsi in ruoli di primo piano, prima come contract manager, poi contract director e infine come chief operating officer (coo) acquisendo competenze nei diversi ambiti di programmazione e business development, strategia ed asset aziendale e gestione dei rapporti commerciali".



Nel suo nuovo ruolo all'interno di Garibaldi, il manager avrà il compito di ridefinire e dare nuovo impulso alle strategie commerciali, coordinare il team di lavoro e rafforzare i rapporti con gli operatori del settore oltre a presidiare lo sviluppo di una nuova branch.



“L’ingresso di Luigi nel team corporate - commenta Egidio Ventimiglia, amministratore delegato di Garibaldi Hotels - commenta rientra in una più ampia strategia di sviluppo dell’area vendite. La sua profonda conoscenza del settore commerciale e le sue caratteristiche personali saranno leve preziose per proseguire il nostro percorso di crescita. La sua presenza porterà valore aggiunto all’interno di tutto il team di lavoro che puntiamo ad ampliare ulteriormente per essere sempre più competitivi”.



Tilotta aggiunge: "Gli obiettivi che ci siamo posti e la crescita che stiamo programmando – in particolar modo sui mercati esteri che sono il terreno su cui mi sono specializzato negli ultimi 10 anni – sono per me un grande stimolo. Il primo step sarà quello di sfruttare al massimo l'enorme potenziale umano e di mezzi che la holding di Ostuni possiede e nel contempo ottimizzare la capacità di vendita di tutte le strutture facenti parte del Gruppo. Gli 11 hotels sono, sia per location sia per caratteristiche strutturali, diversi tra loro ed appetibili su differenti mercati e tipologie di turismo. Ciò renderà certamente più avvincente il mio lavoro e quello di tutto il team”.