I segreti del Brucoli Resort in Sicilia, la new entry in casa Mangia's

di Gaia Guarino

09:21

Una promessa mantenuta. È così che Marcello Mangia, Presidente del Gruppo Aeroviaggi, celebra l’apertura del Mangia’s Brucoli Resort in Sicilia. Frutto di un investimento di 27 milioni di euro effettuato in seno alla joint venture con Hotel Investment Partners, questa struttura 5-stelle con una suggestiva vista sull’Etna conta 402 camere tra cui 69 suite e 16 camere/suite swim-up, e si caratterizza per un elegante design e una totale immersione nella natura.

Dal 2024, in virtù di un accordo siglato con Marriott Bonvoy, entrerà nel portfolio della linea Autograph Collection Hotels con l’auspicio, parallelamente, di allungare la stagionalità e raggiungere un target sempre più internazionale.



Gli obiettivi

“Il nostro obiettivo è offrire agli ospiti la migliore qualità possibile dove la parola ‘lusso’ si traduca in ‘posti magici’ e un verde rigoglioso da preservare - sottolinea Mangia -. Ciò che abbiamo realizzato è stato possibile grazie al nostro partner Blackstone, al nostro team e alla grande collaborazione con il territorio”.



I clienti, durante il soggiorno, hanno modo di usufruire di una vasta gamma di servizi dedicati allo sport, al benessere e al relax così come stuzzicare il palato con una curatissima offerta gastronomica articolata in quattro outlet alla carta on-site oppure optare per piatti italiani e internazionali al buffet.



I plus

“Brucoli Resort rappresenta perfettamente il percorso che l’azienda sta facendo - commenta Ugo Parodi Giusino, chief innovation officer di Mangia’s Resorts -. I nostri pilastri sono il gusto italiano, ma anche l’identità della famiglia e la biofilia con l’opportunità di vivere un’esperienza a contatto con la flora mediterranea”. Infine, chi sceglierà di trascorrere le vacanze al Brucoli Resort, potrà eseguire l’upgrade al Mangia’s Unico Preferred Programme e approfittare di benefit esclusivi tailor-made e accedere a delle aree private dedicate.