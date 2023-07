Laqua by the Lake di Cannavacciuolo aggiunge la 'Darsena 19'

13:57

Laqua by the Lake, il resort della famiglia Cannavacciuolo a Pettenasco, aggiunge la Darsena 19. A soli 100 metri dalla struttura centrale, è una suite di lusso pieds dans l'eau con accesso privato direttamente dal lago; un open space di 30 metri quadri riservato ed esclusivo, con camera da letto matrimoniale e angolo colazione e bagno.

Dotata anche di balcone e giardino privato di 300 metri quadri, Darsena 19 è una dépendance corredata di ogni comfort con vista mozzafiato sull’isola di San Giulio.

La posizione privilegiata sul lago e le suite eleganti fanno del Laqua by the Lake destinazione ideale per una vacanza di relax. Protagonista il lago d’Orta: la natura e il silenzio dettano i ritmi di un soggiorno all’insegna del benessere.



L’atmosfera intima e accogliente si respira non appena varcata la soglia di ognuna delle sedici camere a disposizione degli ospiti. Tutte le suite sono dotate di spaziose aree living con cucina, studiate per rispondere a qualsiasi esigenza. Dai due attici panoramici, invece, è possibile accedere a immense terrazze con Jacuzzi esterne private, da cui ammirare scorci sul paesaggio circostante.

La vacanza a Laqua by the Lake è anche l’occasione perfetta per scoprire uno dei borghi medievali più incantevoli d’Italia: Orta San Giulio, che dista pochi chilometri da Pettenasco.