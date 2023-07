Banyan Tree a quota 70, continua lo sviluppo asiatico con i microhotel

10:01

Grazie all’apertura di due nuovi hotel in Vietnam e altrettanti in Giappone il gruppo multibrand Banyan Tree arriva a quota 70 strutture, in uno sviluppo inarrestabile. Le ultime tre strutture inaugurate sono l’Angsana Ho Tram e il Dhawa Ho Tram, di recente apertura in Vietnam, e Folio Sakura Shinsaibashi Osaka e Homm Stay Yumiha Okinawa in Giappone.

In quest’ultimo Paese l'introduzione nel portafoglio di Folio Sakura Shinsaibashi Osaka e Homm Stay Yumiha Okinawa rappresenta una pietra miliare per lo sviluppo del gruppo, dal momento che si tratta delle prime proprietà di una serie globale pianificata di microhotel con i brand Folio e Homm.



Il gruppo ha debuttato in Giappone lo scorso anno con l'apertura di Dhawa Yura Kyoto e Garrya Nijo Castle Kyoto. I prossimi sviluppi, sottolinea TopHotelNews, saranno ancora in Asia con il brand Angsana Quan Lan che prevede di aprire in Vietnam il prossimo anno e l’aggiunta di Banyan Tree Higashiyama, Banyan Tree Ashinoko Hakone e Cassia Niseko al portafoglio giapponese. Altre proprietà previste in tutta l'Asia includono il Garrya Bianti Yogyakarta in Indonesia, il Garrya Mu Chang Chai in Vietnam, il Garrya Xianju e il Dhawa Dalian in Cina, oltre a un Homm Chura Samui in Tailandia.