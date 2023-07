Convenzione Unoenergy-Federalberghi: aggiornate le condizioni economiche

13:49

Unoenergy ha aggiornato le condizioni economiche riservate ai soci di Federalberghi per la fornitura di gas naturale. In particolare, al nuovo listino alberghi – blip 13 sarà applicata una diminuzione di 0,0669 euro per metro cubo. Tale riduzione, cumulata con lo sconto già praticato, determina una riduzione complessiva di 0,0969 euro per metro cubo.

Inoltre, si legge su Hotelmag, al fine di conferire evidenza alle condizioni di favore riservate alle imprese aderenti al sistema organizzativo Federalberghi, dal 1° ottobre 2023, sulle bollette emesse da Unoenergy per i contratti di fornitura gas o energia elettrica, stipulati nell’ambito della convenzione, sarà presente il logo Federalberghi.



La convenzione prevede anche specifici vantaggi per le associazioni territoriali che stipuleranno un accordo di collaborazione con Unoenergy, al fine di promuovere la conoscenza del servizio tra le aziende associate.