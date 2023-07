08:03

Compie 15 anni uno dei progetti alberghieri più colorati presenti sulla piazza. Si tratta di Mama Shelter, il ‘sogno’ realizzato da Serge Trigano e dai suoi figli (nella foto) che festeggiano l’anniversario con l’apertura, nel 2024, del loro primo indirizzo a Dubai e con una bandierina in Costa Azzurra, a Nizza. E progetti che porteranno lontano nel mondo il brand francese.

L’idea del trio Trigano è stata quella di aprire alberghi urbani, luoghi di inclusione, di incontro e di festa. L'obiettivo era quello di riunire sotto lo stesso tetto camere a prezzi accessibili, un'ottima ristorazione, bar e caratteristiche peculiari: biancheria da letto e lenzuola di qualità cinque stelle, docce eccellenti, biliardini, arredamento allegro, originale e stravagante. Il tutto in un'atmosfera gioiosa e dinamica, con personale accogliente e sorridente e un servizio impeccabile.



Il debutto in via Bagnolet, nel 20° arrondissement di Parigi. “Il Mama Shelter Paris East è diventato rapidamente il punto di riferimento per i trentenni di Belleville, Père Lachaise e Buttes e ha attirato anche viaggiatori d'affari, famiglie e gruppi di turisti. Con camere a partire da 70 euro, menù stellati a 25 euro, pizze di qualità, hamburger, brunch e attività per adulti e bambini, è diventato una meta amatissima" dice Trigano.



Che ha chiamato a lavorare con lui, per la sua prima creatura, grandi nomi: da Philippe Starck per la parte decorativa a Alain Senderens, lo chef stellato Michelin, per la creazione del menù a Cyril Aouizerate, una delle figure di spicco del rinnovamento urbano.



Le prossime tappe

Ora, raggiunti i 15 anni, Mama Shelter viaggia a vele spiegate verso l’obiettivo della 50 strutture nel mondo. Iniziando da Mama Shelter Dubai, il cui debutto è previsto per l'inizio del 2024 con 197 camere e 204 appartamenti, diversi punti di ristoro, una terrazza con 4 piscine, un CinéMama all'aperto e molti altri servizi.



Si prosegue con Mama Shelter Nice, nel giugno 2024, situato nel quartiere di Riquier, a soli 600 metri dal Porto Vecchio della città. Questo hotel offrirà 102 camere, un ristorante e un rooftop con piscina.



Per gli anni successivi sono già in progetto Mama Shelter Medellin, in Colombia, situato nel quartiere El Poblado. Offrirà 150 camere, un ristorante, un bar, oltre 3.000 metri quadrati di spazio per il coworking, 500 metri di sale riunioni e un rooftop con piscina.



E ancora Mama Shelter Zurich, con 178 camere nel quartiere di Oerlikon. L'hotel comprenderà un ristorante, un'area sul tetto, 550 metri quadri di sale riunioni e 3 sale karaoke; Mama Shelter Casablanca, un hotel lifestyle all'avanguardia in Africa con 92 camere e 49 appartamenti. Avrà 2 ristoranti, di cui uno sul rooftop, 120 metri di spazi per riunioni e una grande piscina di 47 metri; Mama Shelter Singapore, un boutique hotel situato nel cuore di Killiney Road, con 115 camere, un ristorante e un rooftop con piscina e Mama Shelter Downtown LA, con 149 camere, tra cui quattro suite, 2 ristoranti, di cui uno sul rooftop, e una caffetteria nel cuore della città degli angeli.



E ancora oggi, Serge Trigano testa e inaugura personalmente ogni hotel, accogliendo il personale e formandolo con il suo tocco personale.