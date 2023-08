Hotel, quando la reputazione salva il fatturato

13:26

Siamo in piena stagione estiva, e, per alcune strutture ricettive, questo significa altissimi tassi di occupazione, a conferma delle previsioni positive per quest’anno. Ma la domanda vera è: di questi ospiti che riempiono il tuo hotel, quanti sono soddisfatti, quanti parleranno bene della loro vacanza e quanti poi effettivamente saranno disposti a ritornare anche il prossimo anno? Dipende tutto dal customer service e dalla capacità di coltivare una reputazione… da 5 stelle!

Il giudizio finale – dice Giacomo Pini, ceo di GpStudios, sul nuovo numero di Turismo d’Italia – che un ospite decide di dare alla fine della sua esperienza complessiva dipende da una serie di fattori: tra questi, uno degli elementi principali è proprio il customer service, ovvero la capacità di rispondere alle esigenze del cliente prima del suo arrivo, durante il suo soggiorno e a seguito del suo rientro a casa.



