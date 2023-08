Hilton cresce in Francia, 24 nuovi hotel in programma

12:55

Sono 24 gli hotel che Hilton intende inaugurare in Francia nei prossimi anni. Dopo l'Hameau des Pesquiers Ecolodge & Spa, Curio Collection by Hilton e l'Hilton Garden Inn Marseille Provence Airport che hanno recentemente aperto i battenti, il gruppo alberghiero ha appena firmato un contratto di franchising per il Victoria Marina Hotel Villeneuve-Loubet, Tapestry Collection by Hilton, la cui inaugurazione è prevista per il 2025.

Il ritorno a Cannes

Intanto dopo dodici anni di assenza Hilton torna a Cannes con il Canopy by Hilton, 129 camere e suite più 12 appartamenti a cinque minuti dalla Croisette e dal famoso Palais des Festivals. Tra i suoi punti di forza i balconi con vista mozzafiato sulla città, il porto vecchio e sul Mediterraneo, un roof restaurant al settimo piano con terrazza panoramica e uno yachting. Al piano terra il ristorante californiano Café Crème che propone l’Original Breakfast durante tutta la giornata. Gli ospiti possono anche gustare un brunch americano o un'offerta snack, sulla terrazza fronte mare o all'interno.



I servizi

La spa dispone di una piscina interna ed esterna riscaldata, una vasca idromassaggio aperta sull'orizzonte del mare e cinque cabine per trattamenti, hammam, bagno giapponese e sauna. La sua apertura, spiega L’Echo Touristique, è prevista per settembre.



L’hotel dispone anche di un’area di coworking e spazi per eventi che possono ospitare fino a 300 persone. Mette a disposizione dei propri ospiti gratuitamente una flotta di biciclette e una Kate Original, una piccola auto da spiaggia 100% elettrica da usare anche per gli spostamenti in città.