Volano le cifre di Marriott International: il 2023 destinato a superare il 2019

09:21

Un altro trimestre al di sopra delle attese porta sempre più in alto i conti di Marriott International, che si avvia a chiudere un 2023 con risultati probabilmente superiori a quelli del 2019 pre-Covid.

Nel secondo trimestre l’utile netto è stato di 726 milioni di dollari, rispetto ai 678 milioni di dollari del trimestre precedente: “Il revPar del secondo trimestre a livello mondiale - spiega Anthony Capuano, presidente e amministratore delegato - è aumentato del 13,5%, grazie alla crescita significativa in tutte le nostre regioni internazionali, dove il ricavo per camera disponibile è aumentato di 39 punti percentuali. Negli Stati Uniti e in Canada il revPar è salito del 6%, con molti mercati urbani che hanno registrato una crescita impressionante nel secondo trimestre”.



Secondo quanto riportato da pambianconews.com il gigante statunitense dell’albergatoria ha chiuso il primo semestre 2023 con ricavi pari a 11,7 miliardi di dollari (10,8 miliardi di euro), registrando una crescita del 23% sullo stesso periodo del 2022. Per quanto riguarda l’outlook dell’intero 2023, Marriott stima a livello mondiale una crescita del revPar che potrebbe oscillare tra il 12 e il 14% rispetto al 2022.