Affitti brevi, Confindustria Alberghi: “Il Ddl è un importante passo avanti”

08:47

Arriva il placet di Confindustria Alberghi al Ddl affitti brevi. In una nota, l’associazione promuove il disegno di legge presentato dal Ministero del Turismo affermando che “è un importante nuovo passo in avanti per regolamentare il fenomeno degli affitti brevi”, poiché “va incontro alle reali esigenze di organizzazione e di gestione del territorio anche dal punto di vista della sicurezza”.

“Con la banca dati - precisa Confindustria nella nota - sarà possibile conoscere l’ubicazione delle diverse attività e questo permetterà di affrontare con politiche adeguate i reali flussi turistici della città”. L’associazione appoggia anche “l’introduzione di alcuni elementi a tutela del cliente quali la prevenzione incendi e il rispetto dei requisiti igienico sanitari così come il regime fiscale che affronta una delle criticità più sollecitate dai settori più tradizionali”.



“Ci fa piacere che molte delle nostre richieste presentate nel corso degli incontri con il Ministero del Turismo siano state recepite ed accolte - afferma Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi -. Pur comprendendo le ragioni espresse in queste ultime ore da alcuni Comuni, è importante che i tempi per l’approvazione del disegno di legge siano veloci per ristabilire in tempi brevi l’equilibrio tra attività delle imprese e le comunità residenti. In molti casi abbiamo assistito ad un vero e proprio svuotamento dei centri storici e l’auspicio è che queste località possano tornare ad essere popolate dai propri abitanti. Un importante tassello si è aggiunto al quadro della regolamentazione del mercato. Non siamo contro nuove e alternative modalità di accoglienza, quello che più ci interessa è che chiunque operi nel mercato dell’ospitalità turistica agisca nel pieno delle regole e sia sottoposto ad un regime fiscale coerente con l’attività svolta”.