Omnia Hotels, il finanziamento accelera la crescita: new entry a Roma

11:36

È di 27,5 milioni di euro il finanziamento ottenuto dal gruppo alberghiero Omnia Hotels a supporto del piano industriale. I fondi sono stati messi a disposizione con pari quota da BNL BNP Paribas, in qualità di Banca Agente, e Unicredit e le banche sono state assistite dallo Studio Legale Norton Rose Fulbright.

“Un’importante e complessa operazione – commenta Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels -, che ha visto in campo un pool di professionisti e aziende dedicate e che ci permette di proseguire nello sviluppo della nostra attività, con l’obiettivo di riqualificare e valorizzare il patrimonio edilizio, in un’ottica di servizi dedicati agli ospiti”.



Il finanziamento consente il continuo sviluppo del gruppo alberghiero che vede protagonista, insieme ad altre attività strategiche incluse le ristrutturazioni di altri hotel, l’acquisizione dell’Hotel Mondial, a pochi passi dal Teatro dell’Opera di Roma, che verrà interamente ristrutturato nel 2024.



La new entry è un quattro stelle in via Torino, a pochi passi da via Nazionale, vicino a siti come la Basilica di Santa Maria Maggiore, la Chiesa di Santa Susanna e le Terme di Diocleziano. Facilmente raggiungibile dalla stazione centrale di Roma Termini, l’hotel Mondial dispone di 84 camere per gli ospiti, un lounge bar, due sale riunioni, palestra e garage.