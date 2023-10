B&B Hotels, 11 nuove aperture nel 2023 in Italia

19:30

Celebra i 15 anni dal suo ingresso in Italia B&B Hotels (la catena del segmento value for money in più rapida crescita d’Europa, con oltre 700 hotel), dove oggi conta 65 strutture, per un totale di 6.000 camere dedicate al turismo business, leisure e bleisure.

Attenzione e ascolto del cliente, ossessione per la qualità dei servizi, investimento in innovazione e sostenibilità, sono gli asset di un’offerta “basata su un modello di business semplice e un sistema operativo e commerciale solido e consolidato, che porta il gruppo ad una costante crescita” come ha sottolineato Liliana Comitini, ceo e presidente di B&B Hotels Italia, Slovenia e Ungheria.



Alla base, una strategia pionieristica e visionaria che ha permesso al Gruppo di essere presente oggi in oltre 50 destinazioni con un ricco piano di aperture future, che prevede di arrivare nel 2030, solo in Italia, a 150 strutture: nel 2023 saranno infatti in totale 11 le nuove strutture con cui si arriverà a coprire tutto il territorio nazionale.



Tra le novità, l’e-concierge digitale, appena lanciato, dà la possibilità di vivere e scoprire al meglio il territorio.