Da Adyen una piattaforma per gestire i pagamenti in hotel

Il settore hospitality si conferma uno dei più complessi. Non soltanto perché a fare la differenza è la qualità dell’esperienza che si fornisce ai propri ospiti, ma anche perché la tecnologia e gli aspetti amministrativi pongono questo settore costantemente davanti a nuove sfide. A fronte di ciò, la Adyen, società di gestione di pagamenti, vuole essere al fianco anche dell’hotellerie con l’obiettivo di fornire agli operatori una piattaforma unica attraverso cui integrare tutti i servizi di pagamento degli hotel, dalla prenotazione al check-in, al bar, agli extra, come la spa, e al check-out. Un sistema, dunque, per semplificare la gestione dei pagamenti andando incontro alle aspettative sempre più esigenti dei viaggiatori. Secondo una ricerca svolta proprio da Adyen, infatti, il 29% delle aziende italiane del comparto alberghiero cita come obiettivi la riduzione dei costi, l’efficientamento dell’attività e gli investimenti nell’innovazione. Inoltre, per quanto riguarda i pagamenti... (continua a leggere su HotelMag)