Minor Hotels approda in Finlandia con il marchio Nh

Minor Hotels debutta in Finlandia con il cinque stelle NH Collection Helsinki Grand Hansa. L’hotel - attualmente in ristrutturazione e ampliamento in partnership con Yiva - aprirà entro i primi mesi del 2024 e sarà la seconda struttura del Gruppo nei Paesi del Nord, dopo l’inaugurazione nel 2021 di NH Collection Copenaghen.

La struttura - situata sulla strada principale di Helsinki, Mannerheimintie - includerà due degli edifici più iconici e riconoscibili della città: il palazzo Kaleva (conosciuto come l’Hotel Seurahuone) e il New Student House (sede del famoso Hansa Hotel tra il 1924 e il 1968), oltre a un’ala di recente costruzione.



NH Collection Helsinki Grand Hansa offrirà 224 camere arredate in stile contemporaneo, un ristorante, un lobby bar, un rooftop bar con una vista a 360º sul centro di Helsinki e ampie aree spa e fitness, oltre a nove spazi meeting ed eventi.