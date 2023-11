B&B Hotels allunga sull’Italia: obiettivo 70 alberghi entro fine anno

10:43

Settanta alberghi nella Penisola entro fine anno. Questo l’obiettivo di B&B Hotels Italia, che ora ambisce a un presidio più capillare nello Stivale, sia nelle destinazioni turistiche più battute che in quelle secondarie.

Il Gruppo, che compie 15 anni di attività in Italia, dove attualmente conta 66 indirizzi, punta ad accrescere così la sua presenza aggiungendo all’offerta oltre 6mila nuove camere.



Un’operazione che rientra – riportano le colonne di Italia Oggi – in un piano di espansione che prevede di portare a oltre 150 le strutture in portfolio nel Belpaese entro il 2030.